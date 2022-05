Scontro tra scooter e auto davanti al Liceo Alberti di Minturno, grave un 17enne

E' in gravi condizioni, ricoverato presso l'Ospedale "San Camillo" di Roma, il 17enne, studente del Liceo Scientifico "Leon Battista Alberti" di Marina di Minturno, che ieri mattina, proprio all'uscita da scuola, in sella al proprio scooter si è scontrato con un'autovettura all'incrocio dell'istituto scolastico di Via Santa Maria Reparata.

Un impatto talmente violento che il ragazzo, frequentante il quarto anno del Liceo Alberti, è rimasto a terra privo di sensi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il 17enne presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Le sue condizioni sono state fin da subito considerate gravi e per questo è stato disposto il suo trasferimento presso l’Ospedale “San Camillo” di Roma per mezzo di un'eliambulanza.

Il giovane si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul sinistro stradale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Scauri e della Compagnia di Formia.