Scontro a Scauri, 19enne di Formia in condizioni disperate

E' in condizioni gravissime il 19enne di Penitro che ieri sera è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale sulla Via Appia a Scauri. Il giovane si trovava in sella ad uno scooter e si è scontrato all'incrocio di Piazza Rotelli con una Renault Clio, guidata da un impiegato di origini sarde.

Un impatto violentissimo nel quale ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo, sbalzato dal suo mezzo a due ruote atterrando rovinosamente sull'asfalto. Le condizioni del 19enne sono risultate subito disperate e per mezzo di una eliambulanza è stato trasportato presso l'Ospedale "San Camillo" di Roma, dove si trova tuttora in rianimazione. Purtroppo i medici disperano si salvarlo.

Sul sinistra stradale sono in corso le indagini dei carabinieri di Scauri e della Compagnia di Formia.