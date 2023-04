Scontro all'incrocio tra via San Tommaso d'Aquino e via Pontinia: 5 feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi poco dopo l’ora di pranzo all'incrocio tra via San Tommaso d'Aquino e via Pontina dove, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, due auto sono venute a scontrarsi al centro dell'intersezione tra le due strade.

Tutti i passeggeri a bordo dei due mezzi, una ragazza al volante di una Volkswagen Golf e una famiglia di quattro persone a bordo di una Skoda Fabia, sono stati trasportati in ambulanza in ospedale, fortunatamente nessuno di loro in condizioni gravi.