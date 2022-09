Priverno, scontro in galleria tra due tir e un'auto sulla Monti Lepini

Un violento scontro si è verificato nel pomeriggio di ieri nella galleria Alessandro Di Trapano della strada statale 156 dei Monti Lepini, nel territorio comunale di Priverno. A scontrarsi, poco prima delle sedici, sono stati due autoarticolati che viaggiavano in senso opposto. Uno dei due, a un certo punto, avrebbe sbandato: il conducente deve aver perso il controllo del mezzo, per cause da chiarire e che sono al vaglio della polizia stradale di Latina, che è intervenuta con una pattuglia per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il trasportatore ha sbandato verso destra proprio mentre entrava in galleria: si trovava sulla corsia in direzione di Frosinone. Poi si è ripreso verso sinistra per cercare di rimettersi in carreggiata ma non ci è riuscito e purtroppo è andato ad impattare contro l'altro mezzo pesante.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latina e i tecnici dell'Anas, ente gestore della strada statale, per mantenere tutte le condizioni di sicurezza. Lo scontro tra i mezzi infatti è stato molto violento. L'impatto tra i due autoarticolati è avvenuto in modo frontale ed il secondo mezzo ha poi urtato a sua volta una automobile, una Fiat Panda di colore bianco sulla quale viaggiava una donna. Quest'ultima è stata trasportata in ospedale dai soccorritori del 118: la donna non era in gravi condizioni, ma tutti i controlli erano comunque necessari. I conducenti dei due mezzi pesanti sono rimasti invece illesi. La strada però è rimasta a lungo bloccata per consentire i rilievi della polizia e il traffico è stato deviato verso le strade vicine.

L'intervento dei vigili del fuoco della squadra territoriale di Latina si è reso necessario per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e controllare una piccola fuoriuscita di carburante che, se fosse rimasta sul posto, avrebbe creato non pochi problemi alla circolazione. In serata la strada è stata riaperta al traffico. Pesanti le ripercussioni alla circolazione.