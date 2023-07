Scontro tra auto e moto all'incrocio di via Tucci: 57enne ferito in ospedale

Questa mattina un incidente tra una Nissan Juke e una moto 750 si è verificato all'incrocio tra via Tucci e via Verdi, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale l'auto, guidata da un 80enne che stava per effettuare la curva, ha colpito al centro del crocevia il 57enne che viaggiava invece sulle due ruote, rovinato a terra dopo l'impatto.

L'uomo, ferito ad una gamba, è stato trasportato in ambulanza in codice rosso per dinamica in ospedale, mentre l'anziano sulla Nissan è rimasto illeso.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, ai quali è spettato il compito di effettuare i rilievi.