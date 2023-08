Scontro fra 5 auto sulla Pontina verso sud: strada chiusa

Nel tardo pomeriggio un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 automobili al km 41.500 della Pontina ha paralizzato il traffico in direzione sud. Fortunatamente, nonostante l'enorme spavento di tutte le persone a bordo dei veicoli, nessuno è rimasto ferito.



Ad occuparsi dei rilievi una pattuglia di Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia, con gli uomini del comandante Gian Luca Porroni che hanno gestito la viabilità deviando il traffico su via del Tufetto per poter ricostruire l'accaduto.

Circa sei i chilometri di coda.