Scomparso Natalino Nocera, grande uomo di sport e storico presidente dell'Uisp di Latina

Grande uomo di sport e appassionato dirigente. Ieri è scomparso Natalino Nocera, storico presidente del comitato territoriale Uisp di Latina, uno dei fondatori della sede provinciale dell'ente di promozione sportiva che proprio quest'anno ha festeggiato i 70 anni di attività. "Lallo", come lo chiamavano gli amici e i collaboratori più stretti, era nato nel 1943 e oltre ad aver avuto un compito fondamentale nel mondo sportivo provinciale ha svolto un ruolo molto importante nel mondo della scuola visto che per molti anni è stato professore di matematica al Galilei di Latina e i suoi alunni ricordano ancora oggi la sua figura di grande autorevolezza e umanità.Impegnato in grandi eventi come la Maratona di Latina e il Giocagin, il punto d'incontro tra il mondo della scuola e quello della promozione sportiva, Natalino Nocera è stato presidente dell'Uisp di Latina dal 1986 al 2013. Gravato da tempo da una malattia, lascia la moglie Mariolina Marinelli e i figli Paolo e Dario.I funerali si terranno il prossimo venerdì 28 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa dell'Immacolata a Latina.