Scomparso l'allenatore Piero Molducci, guidò la Icom Latina Volley all'esordio in A1

Mondo del volley in lutto per la scomparsa di Piero Molducci, l’allenatore romagnolo di Cervia che guidò la Top Volley dal 2001 al 2004, all’epoca targata Icom Latina, nei primi anni della massima serie della pallavolo. Dopo il primo anno di rodaggio giocato in “esilio” a Genzano, Molducci portò la squadra agli onori delle cronache sportive imponendosi ai vertici del campionato allora dominato da club storici come Treviso, Macerata, Modena e conquistando anche la simpatia dei latinensi che affollavano il palazzetto.

Francesco Biribanti, Paolo Torre, Dominique Daquin, Renaud Herpe, Marco Molteni, Goran Vujevic divennero beniamini della città. Carismatico in campo e sanguigno e simpatico come sanno esserlo i romagnoli, Piero Molducci portò la Icom a disputare Coppa Italia e i play-off scudetto. Due stagioni d’oro, prima di lasciare a metà stagione la panchina a Roberto Santilli.

Molducci si era poi trasferito in Spagna dove portò l’Almeria alla conquista dello scudetto nel 2005. Tornato a Forlì continuò la sua carriera vincente riportando in A1 il Forlì ma nel 2011 riprese la strada della Spagna dove con l’Almeria vinse tre scudetti, una Coppa del re e una Supercoppa spagnola. Sempre ad Almeria, diventata la sua seconda casa dopo Cervia, aveva anche aperto un ristorante “La cocina de Piero”. A inizio 2020, mentre allenava l’Ibiza, lasciò la panchina per curare il tumore che lo aveva colpito. A settembre avrebbe compiuto 66 anni. Lascia la moglie Paola e i figli Enrica e Marco.

