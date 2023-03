Fabio La Penna, addio al medico e collezionista di auto storiche. «Amava coinvolgere i giovani»

LATINA - Nei giorni scorsi il mondo del motorismo storico ha perso Fabio La Penna e la sua scomparsa, oltre alla famiglia e gli affetti più stretti, ha colpito molto la comunità del motorismo storico, sia pontino sia nazionale. A distanza di qualche giorno la perdita del dottor La Penna è ancora molto traumatica per tutti: era un medico in pensione da poco ma anche un grande appassionato di autovetture d’epoca ed era un socio del Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche.

Fabio La Penna era uno dei membri più attivi e anche una personalità molto apprezzata per i suoi modi, sempre gentili, ma senza dimenticare la sua notevole disponibilità.

«Fabio era prima di tutto una grande persona, un professionista e un grande collezionista, ci mancherà molto e di lui ricordiamo le qualità morali ma anche la voglia di diffondere la passione - fanno sapere dal Circolo - Era attivo nel mondo del motorismo storico da almeno trent’anni, ma non solo a livello locale, anche a livello nazionale le sue qualità erano riconosciute. Nonostante stesse combattendo contro una malattia che lo ha sconfitto in poco tempo, Fabio ha continuato a essere vicino alle attività della nostra realtà. Di lui ricordiamo la grande disponibilità e dedizione verso i soci più giovani tanto che, spesso, in passato aveva voluto prestare le sue vetture ai ragazzi per farli appassionare al motorismo storico: questa sua attitudine è, ancora oggi, ricordata e molto apprezzata da tutti noi».

Fabio La Penna viveva tra Latina e Norma dove per tanti anni è stato il medico. Era una persona che amava moltissimo scherzare e aveva sempre la battuta pronta. Nel corso degli anni, grazie alle sue qualità, è riuscito a portare in provincia di Latina tante vetture importanti e tutta la comunità pontina sente forte la sua mancanza.