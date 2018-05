Scompare con la moto d'acqua, ritrovato cadavere di un imprenditore di Minturno

di Giuseppe Mallozzi

Era sparito da mercoledì, a bordo di una moto d’acqua. Purtroppo è stato ritrovato cadavere questa sera, lungo la spiaggia di Baia Domizia. La vittima, Pierluigi Iacobucci, 32 anni, imprenditore, gestiva insieme ai fratelli alcuni supermercati Conad tra Scauri, Minturno e Ausonia ed era molto conosciuto nel sud pontino. Il rinvenimento è stato effettuato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Mondragone.



Il giovane, originario di Mondragone, era scomparso da un cantiere navale a Castelvolturno. Stando ad alcuni testimoni, Iacobucci si sarebbe allontanato in sella alla sua moto fluorescente intorno alle ore 14 del 2 maggio, ma i colleghi non vedendolo rientrare hanno denunciato la scomparsa. Ieri sera, purtroppo, il triste epilogo. Il corpo è stato trasferito a Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.



L'uomo era molto noto nel sud pontino per la sua attività imprenditoriale.

