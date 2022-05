Strappano la borsa alla cognata, lui insegue gli scippatori e viene trascinato dall'auto

Uno scippo in pieno centro ad Aprilia finisce con un ferito. Ieri sera, intorno alle ore 22.30, in via dei Lauri una donna di mezza età è stata scippata della propria borsetta. I due ladri sono poi saliti in auto per darsi alla fuga. In quel momento il cognato della donna, un uomo di 55 anni, ha provato a riprendere la borsa sottratta agganciandosi all’auto in fuga. L’uomo è stato trascinato per pochi metri, finendo a terra, fortunatamente riportando solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Sezione radiomobile della Stazione Carabinieri di Aprilia per raccogliere le testimonianze. Il signore ferito è stato portato presso la Casa di cura Città di Aprilia, dove ha trascorso la notte per le cure necessarie e ricevuto 10 giorni di prognosi.