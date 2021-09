Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 11:29

Uno guidava ed era abile a fuggire subito, l'altro era lesto a scendere, strappare borse o catenine, quindi risalire in macchina. Cinque gli episodi contestati alle due persone arrestate all'alba dai carabinieri della compagnia di Latina, diretti dal maggiore Carlo Maria Segreto. Sono gli autori di numerosi scippi compiuti a Latina nei confronti di donne anziane o ragazzi molto giovani. I militari hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari nei confronto di un uomo di origine tunisina di 34 anni - Jandoubi Mohamed - e uno italiano di 50, Guerino Di Silvio, appartenente alla nota famiglia nomade.



Sono cinque, appunto, gli episodi contestati, commessi tra aprile e maggio di quest'anno. A incastrare i due ci sono le testimonianze delle vittime, che concordavano sulle caratteristiche dei soggetti, l'auto usata per la fuga e le modalità con le quali veniva eseguito il furto con strappo. I militari della compagnia hanno svolto accertamenti anche tramite il sistema gps di cui l'autovettura risultava essere dotata e che ha consentito di collocare il veicolo nel luogo e negli orari di compimento delle azioni criminose.

A ciò si aggiungono gli accertamenti effettuati mediante l'applicativo Sari (Sistema automatico riconoscimento immagini) che ha fornito una comparazione fisionomica dell'autore materiale del fatto con l'indagato di origine tunisina al 99,98%



L'uomo di origine tunisina, che materialmente compiva gli scippi, è associato al carcere di Velletri, mentre per Di Silvio sono stati disposti i domiciliari. Il bottino di ogni colpo non era ingente, ma il furto con strappo è uno dei reati più odiosi che vengono commessi. Non si esclude che altri possano aver subito scippi senza poi denunciare, quindi sono invitati a prendere contatti con i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA