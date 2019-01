Scippa un'anziana e la manda in ospedale, uomo arrestato dalla polizia a Latina

Ha strattonato una donna per scipparla, lei ha provato a resistere ma è caduta a terra ed è rimasta gravemente ferito. Lui è fuggito ma pochi minuti dopo è stato arrestato da personale della Polizia di Stato, mentre si nascondeva nel portone di un palazzo.



Si tratta di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso con ancora in mano la borsa di una signora di 77 anni scippata poco prima in via Isonzo, all'esterno di un supermercato. Un equipaggio della "volante" che stava eseguendo servizi di controllo in zona è intervenuto subito dopo l'allarme lanciato dai soccorritori della donna e lo ha bloccato.



