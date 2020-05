© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno "", lavorare anziché fermarsi. Nei primi anni Cinquanta, in piena crisi economica, in alcune zone di Italia si diffuse questo tipo di protesta: migliaia di persone decisero di lavorare gratuitamente per protestare in maniera atipica contro l’assenza di lavoro, realizzando opere di pubblica utilità.Nel 1952 auna piccola comunità di disoccupati alla fame iniziò uno “Sciopero a rovescio” costruendo una strada nella speranza di essere assunti dallo Stato per finirla. Ma le cose andarono diversamente: intervennero le forze dell’ordine e ci furono degli scontri. La strada non fu più terminata, anzi fu abbandonata al degrado e dimenticata da tutti.Oggi quella storia è stata riportata alla luce da, copywriter 39enne di Sonnino.«Tutto è partito dai nastri di mio zio Antonio Bernardini e del suo amico Bruno Rosati che, nel 1978, poco più che ragazzi, registrarono le voci dei sonninesi che parteciparono allo Sciopero a rovescio. La storia giunse così, su audio cassette impolverate, a me e Vincenzo Bernabei, due liceali della metà degli anni ’90 fissati con il cinema che ascoltarono così le voci di Ze ‘Ntonio Celani detto “Mao”, all’epoca dello sciopero segretario della sezione giovanile del PCI, di Pietro Pietricola, Segretario della Camera del Lavoro, di Peppino e ‘Nastasio Del Monte (Segretario del PCI) e andarono a cercali a casa, nei bar, nelle sezioni, per continuare a far loro domande e, quando non c’erano più, chiedevano ai figli e ai nipoti».E cosìè riuscito a recuperare materiale inedito, storie, testimonianze, ricordi, ma anche documenti. Come le immagini video che documentarono lo Sciopero a rovescio, girate niente di meno che dai registi, all’epoca giovanissimi.«Durante lo sciopero al rovescio - racconta- arrivarono a Sonnino due ragazzi da Roma. Due giovani del Pci con una macchina da presa che iniziarono a filmare gli scioperanti. I carabinieri che sorvegliavano la strada tentarono di requisire le pellicole ma alcune ragazze di Sonnino le nascosero, forse sotto le gonne, quasi sicuramente nelle ceste di vimini dove tenevano il cibo, riuscendo così a sfuggire alle forze dell’ordine e a tornare in paese dove restituirono le pellicole ai registi. Quei due giovani erano Gillo Pontecorvo e Giuseppe De Santis».Quelle immagini erano state precedentemente attribuite a un altro sciopero avvenuto in un paese della Ciociaria. Inveceè riuscito, raccogliendo testimonianze e prove, a dimostrare che in quei fotogrammi si vede proprio, ottenendo così la correzione anche nell’, con il quale ha collaborato in questi lunghi anni di ricerche.«E’ una vita che sento parlare dello sciopero al rovescio - continua- sin da quando ero bambino, a Sonnino si narravano tanti aneddoti, alcuni riguardavano questo sciopero che fu poi interrotto dalle camionette della polizia. Si parlava spesso anche delle immagini perdute di De Santis e Pontecorvo, immagini che da allora sogno di ritrovare. Adesso ci sono riuscito e sono davvero soddisfatto. Poi sono andato avanti nell'approfondimento riuscendo a intervistare alcuni dei protagonisti o loro parenti, raccogliendo altri dettagli su quanto avvenne in quegli anni a Sonnino».Il materiale raccolto daè finito all'attenzione del sindacoche ha deciso di dare un nome a quella strada dalla storia così particolare, si chiamerà proprio “”.«Parte l’iter - spiega- per dedicare questa strada a quelle persone che tanto hanno dato per il nostro paese, che tanto hanno combattuto per il lavoro. Quel lavoro che purtroppo anche per le condizioni del Covid-19 sta mancando».«Se oggi usassimo un navigatore per arrivare a Sonnino - spiega- una volta su in paese, a un certo punto, continuerebbe a ripetere di fare inversione e di tornare indietro perché la strada sterrata non porta da nessuna parte. Eppure è lì. Solo che finisce inghiottita dalla collina. È la strada dello Sciopero a Rovescio, tra poco finalmente avrà un nome vero».