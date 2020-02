Sciopero nel trasporto pubblico locale, lunedì possibili disagi

Sciopero lunedì 3 febbraio per il trasporto pubblico a Latina. Lo ha reso noto il Comune, informando che la segreteria regionale della SLM Fast-Confsal ha proclamato 24 ore di sciopero nella Csc Mobilità. «Lo sciopero si svolgerà - spiega il sindacato in una nota - nel rispetto della normativa vigente: dall’inizio del servizio fino alle 6.30, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 fino a fine servizio». Saranno quindi garantite le fasce di rispetto e in particolare quelle del pendolarismo scolastico.



Lunedì, comunque, potrebbero verificarsi dei disagi nel servizio di trasporto pubblico locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA