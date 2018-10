Sci Nautico: gli specialisti del Laghetto di Sperlonga sul podio alla Roma Extreme 2018

Gli agonisti dello sci nautico si sono ritrovati in una delle più interessanti gare di fine stagione, la Roma Extreme 2018, per cogliere un record e portarsi ai vertici delle ranking list internazionali. Erano presenti alla kermesse capitolina alcuni portacolori del Laghetto di Sperlonga. Bene l’azzurrino Carlo Fiammenghi che ha centrato il terzo posto nello slalom riservato agli under17 alle spalle del francese Tomas Witczak e del cipriota Georgios Papaconstantinou. Successo nell’Open della 29enne Beatrice Ianni davanti ad Eleonora Sperone, mentre tra gli under21 argento nei Tricks (evoluzioni) dell’altra nazionale Beatrice Pirri dietro la padrona di casa Greta Tagliati. Nell’under21 Francesco Caldarola con un salto in round 2 di 59,6 metri si è accostato al suo record personale di 60,30 metri. © RIPRODUZIONE RISERVATA