Schianto sulla Pontina, tre feriti in ospedale. Strada chiusa, otto chilometri di coda

Grave incidente questo pomeriggio sulla via Pontina ad Aprilia. Lo schianto si è verificato all'altezza dell'uscita di via del Tufetto al km 43 in direzione Latina. Coinvolti un furgone, una Mini e una Aygo.

Tre feriti, un 55enne, un 52enne ed un 47enne, tutti soccorsi dagli operatori del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito.

Chiusa la Pontina in direzione Aprilia per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Pesanti disagi al traffico con code e rallentamenti in direzione sud fino a otto chilometri.