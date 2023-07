Schianto violento in via dei Mille ad Aprilia, auto si ribalta, ferito il conducente

Lunedì 10 Luglio 2023, 12:59







Violento incidente questa mattina ad Aprilia. Lo schianto si è verificato in via dei Mille, in pieno centro, ed ha coinvolto due auto, una Ford Kia ed una Opel. Nella carambola, la Opel si è rigirata su un fianco. Altre due auto in sosta sono state coinvolte nell'urto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia ed i carabinieri. La strada è attualmente chiusa al traffico. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Da chiarire la dinamica dell'incidente.