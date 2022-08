Schianto sulla superstrada, ferito un motociclista

Grave incidente e traffico in tilt, ieri sera, lungo la superstrada Terracina-Prossedi: è rimasto ferito un motociclista di Roccagorga, poi trasportato a Roma in eliambulanza. Per cause da accertare, si è ritrovato protagonista di uno schianto avvenuto in prossimità del chilometro 2 dell'arteria, in territorio terracinese.

Provvidenziale l'intervento di due sanitari del 118 fuori servizio, uno di stanza alla postazione di San Giovanni dell'Ares di Roma, l'altro al pronto soccorso di Latina. Per uno strano scherzo del destino, ex colleghi di vecchia data - hanno lavorato gomito a gomito per circa dieci anni - passati nello stesso luogo praticamente nel medesimo momento, neanche si fossero dati appuntamento. Una particolare coincidenza rivelatasi salvifica, dato che sono stati i primi a prendere in carico il ferito e ad allertare la centrale operativa, che ha subito inviato un'ambulanza Ares e un'auto medica. Nel frattempo l'operatore in servizio nella Capitale ha contattato Pegaso fornendo le coordinate per atterrare direttamente sulla superstrada, col traffico interdetto proprio dallo stesso sanitario, coadiuvato da una collega sopraggiunta a bordo dell'auto medica. Fortunatamente l'intervento è andato a buon fine, con il centauro che dopo essere stato stabilizzato è decollato in eliambulanza alla volta dell'ospedale San Camillo. L'uomo, secondo i primi accertamenti medici ha riportato un importante trauma commotivo, oltre a diverse lesioni agli arti. Ad ogni modo, non sarebbe in pericolo di vita.