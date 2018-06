Schianto sulla Pontina tra un tir e uno scooter: muore il centauro

di Raffaella Patricelli

La Polizia Stradale di Aprilia sta ricostruendo la dinamica del terribile incidente avvenuto oggi attorno alle 12.00 sulla via Pontina, all’altezza dello svincolo per Pratica di Mare, in direzione di Roma. Al Km 20.400 a scontrarsi un autotreno ed uno scooter. L’uomo in sella al motociclo è deceduto probabilmente sul colpo. Sul posto è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto decapitato, dopo essere rimasto agganciato al cassone posteriore di un tir. La Pontina è stata chiusa al traffico per diverse ore, la circolazione è stata deviata a Pratica di Mare. Lunghe code in entrambe le direzioni, ora la situazione è tornata alla normalità. Gli agenti della Stradale, diretti dal comandante Massimiliano Corradini, stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA