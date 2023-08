Schianto sulla Pontina ad Aprilia, mezzo della protezione civile si ribalta

Venerdì 4 Agosto 2023, 15:17







Schianto sulla Pontina, mezzo della Protezione civile si ribalta. Ancora un brutto incidente sulla 148 all'altezza di Aprilia. Il sinistro è avvenuto verso l'ora di pranzo. All'interno del veicolo dei volontari della Cb Rondine vi erano tre persone. Il mezzo stava procedendo sulla laterale della Pontina quando, per ragioni al vaglio della polizia stradale di Aprilia, è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Ferita una ragazza di 24 anni che è stata soccorsa e trasferita in codice rosso per dinamica all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia, vigili del fuoco e operatori del 118.