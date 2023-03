Schianto sulla Pontina tra due auto, una ragazza finisce in ospedale

Mercoledì 1 Marzo 2023, 10:10







Incidente tra due auto sulla Pontina ad Aprilia, una ragazza portata in ospedale. Ennesimo schianto questa mattina sulla 148, coinvolte una Fiat Panda e una Ford Kuga. Ad avere la peggio la Panda finita violentemente contro il guard rail. La conducente, una donna di 34 anni è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito e la viabilità. Pesanti disagi si riscontrano sulla carreggiata in direzione Roma.