Schianto sulla Migliara 56, tre feriti a Terracina

Tre feriti in un altro incidente in provincia di Latina. Alle 7.30 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto sulla Migliara 56, all'incrocio con via Capo dei bufali a seguito di segnalazioni di un incidente stradale.

Due le auto coinvolte. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dall'abitacolo di uno dei due mezzi, in collaborazione con i sanitari del 118, due persone ferite. Nel contempo venivano messe in sicurezza entrambe le auto incidentate. © RIPRODUZIONE RISERVATA