Schianto sulla Migliara 47: un morto e due feriti gravi

Un morto e due feriti gravi in un incidente stradale alle 6.30 di questa mattina sulla Migliara 47 al confine tra Sezze e Pontinia., Due auto si sono scontrate all'incrocio e una delle due vetture ha preso fuoco. Il personale dei vigili del fuoco arrivato sul posto ha spento l'incendio, mentre i sanitari del 118 soccorrevano gli occupanti. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare. Gravi gli altri due feriti.

Sul posto sono al lavoro i carabinieri per i rilievi. Da una prima ricostruzione la Mercedes e una Citroen C2 si sono scontrate all'incrocio e la prima ha preso fuoco.

Ultimo aggiornamento: 09:47

