Schianto con la moto sulla Pontina ad Aprilia, strada chiusa ed enormi disagi per il traffico

Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 10 sulla Pontina, all’altezza di via Apriliana, ad Aprilia, verso Roma al km 41. Coinvolto un motociclista che per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi. Per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dell’Ares 118 che è atterrato nei pressi della Pontina e ha poi trasferito il centauro in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Attorno alle 11 è stata riaperta, ma il traffico ha subito pesanti disagi verso la Capitale, tra via Guardapasso e via del Tufello. Ultimo aggiornamento: 11:22