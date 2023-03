Schianto all'incrocio tra via Chiesuola e Strada Saraceno: due auto nei campi, padre e figlio all'ospedale

Un violento scontro tra una Fiat Freemont e una Kia Sportage si è verificato poco prima delle 9 di questa mattina all'incrocio tra via Chiesuola e Strada Saraceno, a Latina. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, le due auto con a bordo rispettivamente un giovane e un padre con suo figlio hanno impattato frontalmente dove le due vie si incontrano, carambolando per diversi metri e finendo entrambe nei campi ai lati opposti della carreggiata.

Ad avere la peggio l’uomo al volante della Kia e suo figlio, trasportati entrambi in codice rosso tra gli ospedali di Latina e Aprilia. Solo qualche contusione, invece, per il giovane che guidava la Fiat.

Sul posto, oltre ai paramedici del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi.