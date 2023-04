Scontro all'incrocio di Campo Boario: cinque persone in ospedale, tra di loro due bambini

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Latina all'incrocio tra via Milazzo via Giulio Cesare dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Mini Cooper guidata da una donna si è scontrata al centro del crocevia con una Mazda CX5 che trasportava una famiglia con due bambini.

L'impatto è stato molto violento e per tutte le persone a bordo dei due veicoli si è reso necessario il trasferimento in ospedale, fortunatamente nessuna di loro in condizioni gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e un auto medica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso