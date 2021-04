Schianto in via Torre La Felce: gravi due ragazze

Grave incidente poco fa in via Torre La Felce a Latina. Una Lancia Y con a bordo due ragazze è uscita di strada ribaltandosi e andando a finire la corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le due ragazze sono state estratte dai vigili del fuoco dall'auto distrutta. Sul posto è atterrata una eliambulanza ed una delle due ragazze è stata trasferita d'urgenza al San Camillo di Roma in gravissime condizioni. L'altra ragazza era cosciente ma anche lei era ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso al Santa Maria Goretti a Latina. Le due giovani hanno 25 e 26 anni.

