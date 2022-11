Schianto in corso Matteotti, un ferito e disagi per il traffico a Latina

Un incidente in corso Matteotti a Latina ha creato disagi al traffico nel primissimo pomeriggio. Due auto, una Honda Civic e un'Alfa Romeo 147, si sono scontrate all'incrocio con via Legnano per una mancata precedenza. L'impatto è stato violento, una delle vetture è finita con una ruota sul marciapiede.



In quel tratto di strada a quell'ora transitano diversi autobus ed il traffico è andato in tilt in pochi minuti. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, una per i rilievi dell'incidente e un'altra per gestire la viabilità. Uno dei conducenti delle auto coinvolte è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al Goretti per accertamenti.