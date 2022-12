Schianto frontale ad Aprilia, 4 feriti in ospedale

Schianto frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale. Brutto incidente ieri sera in via Mediana Cisterna a Campoverde, alla periferia di Aprilia. Coinvolte nel sinistro una Smart ed una Fiesta. L'impatto è stato violento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasferito in ospedale le quattro persone rimaste ferite. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale di Aprilia per i rilievi. Da ricostruire la dinamica del sinistro.