Schianto all’angolo tra via Polusca e via Isonzo: due feriti trasportati in ospedale

Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, due auto sono venute a scontrarsi nei pressi dell’incrocio tra via Polusca e via Isonzo, a Latina. L’impatto è stato alquanto violento e per i due conducenti, una donna alla guida di una Mazda e un giovane al volante di un’Audi A4, si è reso necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, oltre a due ambulanze del 118 e ai Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Latina, intervenuti al fine di effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.