Schianto all'incrocio, tre auto coinvolte nell'incidente e un ferito grave a Latina

Grave incidente stradale a Latina, a poche centinaia di metri dal centro cittadino. Tre auto coinvolte, un ferito in gravi condizioni, un altro comunque trasportato in ospedale e una persona illesa perché il suo veicolo è stato solo sfiorato dagli altri. Lo scontro è avveunuto in via dei Volsci, all'inincrocio con via Ovidio da una parte e via dei Fenici dall’altra.



Al vaglio della polizia locale la ricostruzione della dinamica, dovuta a quanto pare a una mancata precedenza. Sono coinvolti una Qashqai Nissan, una Fiat Bravo e una Toyota Corolla che però non ha riportato danni e il conducente della quale se la caverà solo con grande spavento.