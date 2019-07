Incidente all'incrocio tra via del Lido e via Calatafimi poco dopo mezzogiorno tra una utilitaria e uno scooter. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato trasferito al Goretti dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica della collisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA