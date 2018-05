Schianto a Tor tre Ponti, auto carambolano nei campi: illeso l'assessore Lessio

Terribile incidente questo pomeriggio intorno alle 18 a Tor Tre Ponti. Due auto, una Volkswagen Beetle e una Fiat Panda, dopo l'urto sono carambolate nei campi. L'utilitaria per decine di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due persone sono state trasferite al Goretti in codeice rosso, per dinamica. Scosso, ma illeso l'assessore all'Ambiente Roberto Lessio che era a bordo della Panda.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59



