Schiacciato dal pino, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti

L'INCHIESTASi muove su fronti diversi l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Latina per fare luce sulle circostanze della morte di Nunzio Cervoni, il 57enne di Terracina rimasto ucciso durante la fase più acuta della tromba d'aria che ha colpito la città nella giornata di lunedì. Ieri pomeriggio intanto la salma dell'uomo, sulla quale sono stati disposti una serie di accertamenti medico legali affidati alla dottoressa Stefania Urso, è stata restituita ai familiari e questa mattina alle 10 presso il santuario della Madonna della Delibera si terranno i funerali.BANDIERE A MEZZ'ASTAL'amministrazione comunale e il sindaco Nicola Procaccini hanno proclamato per questo una giornata di lutto cittadino che prevede oggi la presenza del Gonfalone alle esequie e il tricolore a mezz'asta. Il Comune ha inoltre invitato tutti i commercianti ad abbassare le saracinesche degli esercizi commerciali e a fermare ogni iniziativa di tipo ludico o ricreativo tanto che anche il mercato settimanale non si terrà. In apertura della prossima seduta del Consiglio comunale sarà inoltre osservato un minuto di silenzio.GLI ACCERTAMENTIPer quanto riguarda le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, allo stato attuale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, passaggio necessario per compiere tutta una serie di accertamenti, tecnici e non. L'acquisizione di ulteriori elementi, delegata agli investigatori del commissariato di Terracina, serve a fare luce sulle modalità della morte di Cervoni, sulla cui auto si è abbattuto un enorme pino durante la fase più violenta della tromba d'aria che ha completamente travolto la città. Oltre all'esame della salma della vittima il magistrato ha predisposto alcune analisi sull'albero caduto che è stato sottoposto a sequestro così come la parte di marciapiede dove era piantato prima di cedere sotto le raffiche di vento che lo hanno letteralmente sradicato dal terreno. Saranno alcuni tecnici a verificare le condizioni del pino per capire se doveva essere potato e se si poteva evitarne la caduta. Attraverso questi approfondimenti e avvalendosi di uno studio particolare gli investigatori vogliono verificare lo stato del fogliame e anche delle radici.Al momento si è accertato che la chioma del pino sequestrato aveva un diametro di circa 13 metri: a questo punto la polizia cercherà di appurare, per esempio, se la parte delle radici fosse di dimensioni adeguatamente proporzionate a garantirne la stabilità o se invece fossero state recise e per quale motivo. La ricerca delle eventuali altre cause della morte del 57enne si è anche estesa alla parte più burocratica della giornata di lunedì vale a dire le modalità di comunicazione e diffusione dell'allerta meteo. I bollettini inviati dalla Protezione civile e veicolati attraverso diversi canali di comunicazione saranno esaminati per cercare di capire se quanto accaduto a Nunzio Cervoni avrebbe potuto essere evitato oppure se si è trattato semplicemente di una tragica fatalità essendo stati messi in campo tutti gli avvisi possibili circa l'arrivo della forte ondata di maltempo.