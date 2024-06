Giovedì 6 Giugno 2024, 05:05

Si chiamava Ene Vasilica l’operaio trentottenne di origini romene, residente a Velletri, che nella notte fra martedì e mercoledì ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda di logistica a borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Il tragico infortunio si è registrato tra le 3 e le 4 di ieri in strada Macchia Grande, nella sede della Cdf logistica, ditta che si occupa di grande distribuzione per la fornitura di servizi logistici specializzati. È qui che l’uomo era impegnato in alcune operazioni di carico e scarico merci quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo che stava facendo manovra, probabilmente in retromarcia. A chiamare i soccorsi sono stati i suoi colleghi che hanno immediatamente chiamato il 112 rendendo possibile l’intervento di un’ambulanza del 118.

Purtroppo, però, quando i sanitari sono arrivati per l’operaio non c’era già più nulla da fare. Insieme a loro anche i carabinieri della compagnia di Latina che hanno dato il via alle indagini per ricostruire l'accaduto. Accertamenti proseguiti per tutta la notte fino a ieri mattina, di concerto con il dipartimento di prevenzione servizio “spresal”, vale a dire i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, con il magistrato di turno Giuseppe Bontempo che ha disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

«Ancora un incidente sul lavoro, ancora una morte bianca, ancora un episodio di quello che ormai, per numeri, è diventato un bollettino di guerra» le parole dal segretario Ugl Lazio Armando Valiani e dal responsabile per la sicurezza nei luoghi di lavoro Wladymiro Wysocki. Tre mesi, quelli appena trascorsi, assolutamente da dimenticare nella provincia pontina. Se lo scorso 15 marzo a rimanere ferito era stato un giovane operaio di un'azienda di lavorazione dell'acciaio di Latina, infortunatosi alla falange della mano mentre lavorava con un trapano a colonna, appena 10 giorni dopo fu un lavoratore di circa 60 anni di origini cinesi a perdere la vita dopo esser caduto dal tetto, mentre effettuava dei lavori sul solaio di un capannone nel cuore della zona industriale di Aprilia. 24 ore dopo, invece, a rimanere ferito agli arti inferiori, in un’azienda metalmeccanica di Sermoneta, era stato un operaio italiano di circa cinquant’anni. E poi, ancora, a spirare a causa delle ferite riportate nella caduta dal tetto di un'azienda di costruzioni meccaniche tra Latina Scalo e Sermoneta, un lavoratore cinquantunenne di origine romena, volato giù dal soffitto di un capannone. Infine, gli episodi dello scorso 20 maggio a Latina, dove il titolare di una ditta di pulizie era stato centrato da un furgone della sua stessa impresa, sul quale non era stato inserito correttamente il freno a mano, e quello di venerdì 31 maggio, quando un uomo di mezza età era caduto da una bisarca, un autoarticolato per il trasporto di veicoli, parcheggiato all'interno dello spiazzo di una ferramenta nell'area industriale di Sezze scalo.