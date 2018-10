Scherma: positivo esordio internazionale per Andrea Russo; Francesco Leonardi nuovo presidente del Club Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positivo esordio stagionale in campo internazionale per lo spadista del Club Scherma Formia Andrea Russo. Il bicampione continentale del circuito under23 è volato in direzione Dublino per la gara satellite del circuito di Coppa del Mondo e in Irlanda si è rivelato il migliore tra gli azzurri con il 12esimo posto: fatale per lui il ko per tre stoccate di differenza (12-15) contro il forte austriaco Josef Mahringer, che si è poi aggiudicato la gara battendo in finale per 15-11 il polacco Kostka. Andrea ritornerà in pedana da venerdì a domenica a Bastia Umbra nel Perugino per la prima prova Open di qualificazione nazionale. Il 24enne atleta tirrenico che ha staccato il pass per l’Umbria dopo il 5° posto della fase regionale di Ostia, gareggerà insieme ai compagni di squadra Lucio Rasile, Gianfilippo Di Nucci, Marta Zapparato, Cristiana Gentili e Giada Zummo. Intanto il Club Scherma Formia ha un nuovo presidente eletto con votazione unanime: è il 43enne maestro Francesco Leonardi, deus ex machina della società insieme a suo padre Michele. Eletti consiglieri Guido Cristiani, Damiano Valerio e Valerio Petralia.