Scendono dall'auto dopo un tamponamento, coppia travolta a Itri: morto un uomo, grave la moglie

Ultimo aggiornamento: 12:05

Un uomo di 65 anni è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Itri, nel sud della provincia di Latina. Il sinistro si è verificato sull'Appia, in contrada "Ortolino", nei pressi della cava.Secondo la ricostruzione dei Carabinieri la coppia, a bordo di un'Alfa 156, si era fermata perché poco prima c'era stato un tamponamento e la circolazione era interrotta. I coniugi sono scesi e sono stati travolti da una Ford che proveniva in senso contrario, condotta da un uomo di 72 anni di Itri. Il conducente si è fermato e ha dato l'allarme.Moglie e marito, soccorsi dai sanitari dell'Ares 118, sono stati trasportati all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. La vittima è Claudio Mancini, di Fondi. La moglie è ricoverata e le sue condizioni vengono date in miglioramento dai medici.La zona dove si è verificato l'incidente è particolarmente buia.