Scena macabra ad Aprilia: scuoia il gatto e lo cucina su un falò alla stazione di Campoleone

Orrore a Campoleone, nella zona della stazione ormai lasciata al degrado assoluto: un senzatetto - forse rimasto senza cibo per giorni - ha scuoiato un gatto e l'ha cotto sulla brace fatta con dei rami trovati per terrra. Il suo intento era quello di mangiarlo. La denuncia arriva dalla Lav, l'associazione animalista ha ricevuto un video girato da un residente e una foto."Abbiamo ricevuto il video-choc da un cittadino - spiega la Lav - che ha filmato e segnalato l’accaduto, denunciando la situazione di degrado, anche per gli animali, in cui da tempo versa l’area. L’uomo avrebbe detto di non aver ucciso il gatto ma di averlo trovato già morto, probabilmente investito da un’auto, un fatto di cui, però, non ci sono prove. L’autore dei fatti avrebbe invece confermato di aver scuoiato l’animale con l’intento di cibarsene, una volta arrostito sul fuoco, acceso nel parcheggio". Un fatto terribile e sconvolgente che fa scatenare la rabbia dei cittadini che da anni denunciano l'estremo degrado in cui versa la zona della stazione di Campoleone.