Scauri-Salerno, due ammende al club pontino per lo "strappo" tra alcuni tifosi e l'ala Andrea Longobardi

Provvedimenti disciplinari in relazione alla gara di serie B Basket Scauri-Arechi Salerno, disputata domenica scorsa e persa dai pontini per 66-72. Il giudice sportivo nazionale ha disposto, sulla base del referto arbitrale, la squalifica per una giornata dell’ala Andrea Longobardi (commutata in 750 euro di sanzione). Nel contempo, l’organo federale ha inflitto un’ammenda di 750 euro alla società biancazzurra, per offese indirizzate dalla tifoseria locale al giocatore scaurese, che a 32’ si era diretto verso la tribuna per cercare (senza riuscirci) di raggiungere i supporter. Un episodio increscioso, che è costato una doppia multa al club, a quanto pare alle prese anche con qualche divergenza interna. Non hanno trovato, però, conferma le voci, circolate a Scauri nelle ultime ore, di possibili dimissioni da parte del presidente Roberto Di Cola. Da segnalare, infine, lo strappo ricucito tra i tifosi e Longobardi, presente già ieri sera alla seduta di allenamento.