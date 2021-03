Droga in casa, arrestato dai carabinieri un ragazzo di appena 18 anni

I carabinieri della stazione di Scauri hanno arrestato per droga un ragazzo di Gaeta di appena 18 anni. Il giovane, durante servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 114,3 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 5,75 di hashish e gr. 0,19 di "budder", un bilancino e materiale utile al confezionamento. La droga era nascosta nella sua abitazione.

Nell’ambito della stessa attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria, un ragazzo di 23 anni di Formia per essere stato sorpreso mentre cedeva ad un giovane, 2,10 grammi di hashish e 0,70 di marijuana , dietro corrispettivo di 50 euro.

Lo stupefacente ed il denaro recuperati sono stati sottoposti a sequestro, l’arrestato trasferito presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, mentre il giovane assuntore segnalato per le violazioni di legge all’autorità amministrativa di competenza.

