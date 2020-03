© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lungomare di Scauri sembra proprio il miglior antidoto alla noia. Probabilmente avrà un fascino particolare il mare del Comune di Minturno che continua ad attirare non solo i residenti ma anche persone fuori zona, che non mancano di contravvenire alle ultime prescrizioni del Decreto firmato dal Premier Conte in materia di Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ebbene, i carabinieri di Scauri, nel corso dei controlli, hanno denunciato altre due persone che sono state sorprese a passeggiare tranquillamente sul lungomare senza alcuna ragione plausibile. Si tratta di un uomo di Cassino di 56 anni e di un altro di Sessa Aurunca di 48 anni.«C'era il sole e qui si stava bene», hanno detto candidamente agli uomini dell'Arma, i quali non hanno potuto far altro che deferirli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino. Proprio il giorno prima i militari hanno sorpreso due donne rumene, residenti a Mondragone, mentre percorrevano a piedi un tratto della Via Appia.Non hanno saputo fornire ai carabinieri elementi giustificativi circa la loro presenza sul posto, di fatto violando il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.