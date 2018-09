Scauri, stasera il concerto della Banda della Polizia di Stato

di Sandro Gionti

Nell’ambito dell’ultracentenaria Festa della Natività di Maria si terrà questa sera alle 21 a Scauri, nel piazzale ex Sieci, il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato. Il prestigioso complesso bandistico, diretto dal maestro Maurizio Billi, è reduce da applaudite esibizioni a New York, Gerusalemme, Oslo e Vienna e da intense collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Stefano Bollani ed Amii Stewart. Vanta inoltre significative performance al teatro La Fenice di Venezia, al Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro Regio di Torino. “È un motivo di orgoglio per noi - sottolinea il sindaco Gerardo Stefanelli - poter ospitare sul lungomare scaurese la Banda della Polizia di Stato, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Ringraziamo la Regione Lazio per il sostegno dato all’iniziativa ed il prefetto Francesco Berardino, nostro concittadino onorario, ospite di Scauri da 50 anni, per l’impegno profuso per rendere possibile questo concerto in riva al mare, a ridosso dell’ex fabbrica di mattoni Sieci”.



