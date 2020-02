Scandalo calcio a 5: la Procura apre un fascicolo sulla escort in cambio di informazioni riservate

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

La Procura di Latina ha aperto un fascicolo sulla telefonata che il presidente nazionale della divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro ha fatto a quello della Lynx Latina, Gianluca La Starza, anticipandogli notizie riservate e ricevendo in cambio la promessa di una escort «carina e pure intelligente».Ieri sera ​al "Palabianchini" di Latina si è giocato come se nulla fosse e i pontini hanno perso (8-1) contro il Real Rieti e lo scandalo hot che travolge la Lynx Latina calcio a 5 è sembrato restare fuori. Il primo a evitare di parlarne è stato il presidente, Gianluca La Starza, entrato dall'ingresso riservato alle ambulanze e rimasto insieme ad alcuni dirigenti. «Nessuna dichiarazione» - aveva fatto sapere l'ufficio stampa. Bastano e avanzano, del resto, quelle del giorno prima.Si vedrà il corso del procedimento avviato dalla magistratura ordinaria, mentre quella sportiva ha acquisito la telefonata registrata e poi diffusa in una chat, quindi resa nota e che ha costretto Montemurro a dimettersi, e adesso ha due mesi di tempo per avviare il procedimento. La Starza aveva già maturato l'idea di mollare, dopo lo scandalo sembra una certezza.