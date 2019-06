Scambio di coppie e prostituzione: cinque a giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'apparenza Il sentiero di Monte San Biagio era un club privée per scambi di coppia, in realtà alcune ragazze straniere venivano anche costrette a prostituirsi. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa ha rinviato a giudizio cinque persone per favoreggiamento della prostituzione: Michele Antonelli, 72enne proprietario del locale, Daniele Pannone, 43 anni di Fondi, Adriano Battista, Angelo Macera e una donna di origini romene, difesi dagli avvocati Angelo Palmieri, Giulio Mastrobattista e Massimo Basile.L'inchiesta aveva preso il via nel 2016 in seguito alle dichiarazioni di una donna romena che aveva raccontato ai carabinieri che Antonelli aveva avviato un giro di prostituzione, versione poi confermata da altre tre romene che avevano raccontato di essere sfruttate dal proprietario che le aveva assunte come ballerine o spogliarelliste ma le faceva prostituire, in diverse occasioni il titolare per far rispettare le regole da lui imposte avrebbe usato violenza fisica, mediante i suoi collaboratori e collaboratrici. Nel marzo 2017 la polizia ha effettuato un blitz eseguendo 5 misure, due di custodia cautelare ai domiciliari per Antonelli e Pannone, le altre tre con obbligo di firma.Secondo gli investigatori Antonelli e Pannone reclutavano, successivamente favorendone e sfruttandone la prostituzione all'interno del locale, numerose donne di varia nazionalità. Ieri il pm Giuseppe Miliano ha chiesto il rinvio a giudizio per i cinque, richiesta accolta dal gup. Il processo prenderà il via il 9 dicembre prossimo davanti al giudice monocratico Laura Morselli. Una sesta persona coinvolta nell'indagine, Mariana Florentina D., giudicata con il rito abbreviato, è stata condannata a 4 mesi di reclusione.