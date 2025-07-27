Aggredito dal suo cane corso tenta la fuga ma viene sbranato, professionista in ospedale: «È stato un incubo»

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Attimi di puro terrore in una villetta poco distante Terracina, dove un uomo è stato improvvisamente aggredito dal proprio cane. Un esemplare adulto di cane corso, imponente ma sempre educato e gestito con attenzione, abituato alla presenza costante del suo padrone e cresciuto in un ambiente tranquillo, tra affetto e cura quotidiana.

Aggredito dal suo cane corso, chi è la vittima? La vittima è un professionista di circa quarant'anni, esperto nel settore della sicurezza antincendio, che in passato ha anche militato in alcune squadre di calcio dilettantistiche del Lazio.

La notizia ha subito creato grande apprensione tra familiari, amici ed ex compagni di squadra, rimasti sconvolti da quanto accaduto.

Cosa è successo? Secondo la ricostruzione dei fatti, il cane si trovava nel giardino dell'abitazione, dove era regolarmente tenuto, quando ha improvvisamente cambiato atteggiamento assumendo un comportamento minaccioso e aggressivo. L'uomo, inizialmente incredulo, si è trovato costretto a rifugiarsi in casa, mentre il cane lo seguiva con lo sguardo senza mai perdere di vista i suoi movimenti. La tensione è cresciuta minuto dopo minuto. Il cane si aggirava nel giardino, ringhiando, bloccando di fatto ogni tentativo del padrone di uscire.

Cosa ha fatto il proprietario del cane? L'uomo ha provato a calmarlo offrendogli cibo, lanciandogli giochi familiari, persino parlando con dolcezza per riportarlo alla normalità. Tutto inutile. Dopo oltre mezz'ora in questa situazione di stallo e paura crescente, ha provato a sfruttare un momento di distrazione dell'animale per uscire dalla porta sul retro. Il tentativo si è trasformato in un incubo: il cane lo ha immediatamente intercettato e si è scagliato su di lui con estrema violenza. Ne è nata una colluttazione durissima e cruenta. Il cane lo ha morso a entrambe le braccia, lo ha trascinato a terra con forza, stringendogli i muscoli con le mascelle senza mai allentare la presa.

Il racconto della vittima? «Mi ha sopraffatto, ho sentito un dolore lancinante, ho perso molto sangue perché non riuscivo a liberarmi, è stato un incubo», ha raccontato con voce tremante l'uomo. Nonostante le profonde ferite, grazie alla sua forza fisica e all'istinto di sopravvivenza, il quarantenne è riuscito a rientrare in casa, ha colpito il cane pur di interrompere l'aggressione e mettersi in salvo. Solo in quel momento è riuscito ad allontanarsi dalla morsa dell'animale, con le braccia lacerate e il corpo stremato. Le urla hanno richiamato i vicini, che si sono affacciati oltre il recinto per capire cosa stesse accadendo: alcuni di loro hanno tentato di distrarre l'animale, rischiando a loro volta di essere attaccati perché il cane era ancora in stato di agitazione. Approfittando di quei concitati momenti, l'uomo è riuscito a trascinarsi all'interno dell'abitazione e a contattare i soccorsi.

I soccorsi. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza dell'Ares 118, atterrata nel piazzale del cimitero di Terracina. I sanitari hanno stabilizzato il paziente e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è tuttora ricoverato per le profonde lesioni riportate. Secondo quanto riferito, il cane non aveva mai mostrato comportamenti aggressivi in passato. Nessun segnale premonitore, nessuna patologia nota. L'episodio riaccende l'attenzione su un tema delicato: quello delle aggressioni improvvise da parte di cani che, fino a un momento prima, non avevano mai mostrato indole violenta.