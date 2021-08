Sbanda ed esce di strada con la moto a Sezze, nell'incidente morto un uomo

Sabato 28 Agosto 2021, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 19:20

Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, sabato 28 agosto, a Sezze.

Era in sella a una Suzuki 600 Enduro della quale ha perso il controllo su via Roccagorga, finendo prima contro il muretto che delimita l’incrocio e poi contro un palo della luce. Immediati i soccorsi del personale dell'Ares 118 che ha potuto solo constatarne il decesso. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di risalire anche all'identità della vittima. L'uomo non aveva documenti con sé e la moto è sprovvista di targa.