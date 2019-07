Sasso contro un'auto sulla Pontina, paura a Campoverde

Transita sulla Pontina e all’altezza di Campoverde, ad Aprilia, la sua auto viene colpita da un sasso. Disavventura per un uomo di Cisterna che ha denunciato l’accaduto sui Social pubblicando anche la foto della sua vettura danneggiata. L’automobilista ha riferito di aver notato delle persone fuggire dopo il fatto. Il finestrino posteriore dell’auto è andato in frantumi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’episodio preoccupa e non poco: giorni fa una denuncia simile era stata fatta da un altro automobilista, ma all’altezza di Castel Romano. Ora si chiedono più controlli. © RIPRODUZIONE RISERVATA