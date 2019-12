Latina, sardine pronte al flash mob in piazza del Popolo

Ultimo aggiornamento: 10:54

Sabato 7 dicembre scende in piazza il popolo delle sardine a Latina. Anche il capoluogo pontino manifesta sull'onda dell'entusiasmo di Bologna e delle altre città che hanno aderito alla manifestazione nazionale che, con flash mob e piazze piene di persone strette appunto come sardine, punta a prendere le distanze dal clima d'odio e dalle discriminazioni create dalle «destre sovraniste e populiste».L'appuntamento è alle 19 di domani in Piazza del Popolo. Non si portano bandiere, ma per chi vuole solo piccoli gadget a forma di sardina. Latina non si lega è lo slogan adattato al territorio pontino. Sarà presente alla manifestazione anche Lorenzo Donnoli, uno dei quattro ragazzi bolognesi ideatori del movimento di protesta, che anche a Latina è nata dall'iniziativa di quattro giovani amici, quasi per scherzo. L'attesa cresce e le aspettative sono alte: il gruppo facebook legato al movimento conta più di cinquemila iscritti e l'evento più di mille. A Latina è prevista la partecipazione, oltre che di numerosi residenti, anche di gruppi provenienti da altri centri della provincia: Pontinia, Terracina, Aprilia e Sonnino.