Sarà un martedì di rock and roll con i “4 Ever friends” (alle 21) nell'Arena San Francesco di Latina

Da oltre vent'anni legati dall'amicizia e dalla passione per il rock and roll. Domani (martedì 28 luglio) alle 21 torna l'appuntamento con la musica nell'Arena San Francesco di Latina con un concerto organizzato da Enzo De Amicis che vedrà protagonisti i “4 Ever friends”, la band composta da Antonio Zirilli, voce e chitarra, Andrea Montecalvo, basso e cori, Fabio Zirilli, batteria e cori, e Damiano Minucci, chitarra solista e cori. Per assistere al concerto serve un contributo di cinque euro che verrà interamente devoluto alla parrocchia di San Francesco, in via dei Cappuccini.I “4 Ever friends” sono una band affiatatissima che ha suonato per un ventennio a livello internazionale con collaborazioni importantissime vicine a Bruce Springsteen: i quattro amici nel 2008 hanno fatto parte di una spedizione denominata “The Italian Session Band” che li ha visti esibirsi sull’asse New York, New Jersey negli Stati Uniti.«Si tratta di una manifestazione fortemente voluta da me per dare sfogo, dopo il sofferto confinamento di qualche mese fa, alla voglia di ricominciare a stare insieme ascoltando bella musica e confrontarsi con il mondo dell'arte e della cultura - ha dichiarato l'organizzatore Enzo De Amicis - La volontà dell’organizzazione è che questa manifestazione iniziando da quest'anno diventi un appuntamento da mettere in agenda in questa stagione e nelle prossime estati». Nell’area evento sarà possibile apprezzare il servizio di street food della Pucceria.